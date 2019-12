Панама ли е следващата спирка на Формула 1?

Столицата на Панама – Панама сити – може да се окаже следващата вълна от разширяване на Формула 1. Според местната преса Либърти Медиа проучва възможностите за провеждане на Гран при в Южно американската държава. Амбициите на американските собственици на Ф1 са календарът да достигне 25 старта – почти половината уикенди в годината.

Изглежда Панама сити са предприели първите конкретни стъпки към включване в картата на Ф1. Местна архитектурна компания проучва възможностите за провеждане на състезание в столицата. Изтекоха и виртуални изображения на евентуално трасе.

Говори се, че организаторите от Панама следят внимателно каква ще е съдбата на Гран при на Мексико – договорът там изтича през 2022, а те се надяват да заемат тяхното място. Страната е известна като крупна офшорна локация за световната финансова индустрия, както и най-голямата в Южна Америка по отношение на банково дело, застраховки и сигурност.

