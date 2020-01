Ф1 с ново лого за своята 70 годишнина

Формула 1 ще използва специални нови лога за 2020, за да отбележи 70 годишнината на спорта. Въпреки че отделни състезания са се провеждали и по-рано, спортът е формализиран като световен шампионат през 1950.

През седемте десетилетия емблемата на Ф1 се е променяла няколко пъти, като за последно това се случи преди две години, след като Либърти Медиа откупиха сериите от предишния собственик Бърни Екълстън. На практика то се запазва и през 2020, но ще бъде в комбинация с цифрата 10 в няколко варианта.

Белите ивици в цифрата и думата 70 ще може да бъдат адаптирани от отбори, спонсори и организатори с различни цветове. Официалната употреба на новите лога ще започне от 6 януари.

1950-2020 - Formula 1® presents a new logo to celebrate 70 years of the greatest racing spectacle on the planet #F1 #F170 https://t.co/nl6DQg9rXa pic.twitter.com/wxmInE68sF