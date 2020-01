Кубица става резервен пилот в Алфа Ромео

Завръщането на Роберт Кубица във Формула 1 през 2019 от гледна точка на неговата лична история като човек и спортист беше сензационно, но и доста неуспешно, предвид показаното през сезона. Макар че полякът караше за най-слабия отбор, представянето му беше много по-лошо от това на новобранеца Джордж Ръсел.

Закономерно Кубица се раздели с Уилямс, а през 2020 ще бъде резервен пилот на Алфа Ромео. Тази роля вероятно е най-доброто, на което Роберт може да се надява във Ф1. Тъй като той вече няма скорост, може да бъде полезен само с натрупания опит.

Едва ли е съвпадение, че в същото време полската петролна компания Орлен става спонсор на Алфа Ромео с дългогодишен договор. Кубица сподели, че се радва да започне нова глава в своята кариера. От своя страна шефът на тима Фредерик Васьор отбеляза, че приносът на полския пилот ще бъде безценен за бъдещото развитие на отбора.

#NSTsports: Kubica, 35, made his race debut with the team in 2006 when they were competing as BMW Sauber.https://t.co/wQJiRxNEwj