Ферари ще спечелят титлата при конструкторите през 2020

Марк Уебър вярва, че Ферари най-после ще прекъснат сушата и през 2020 ще занесат в Маранело титлата при конструкторите. При пилотите, обаче, Люис Хамилтън ще защити трофея си отново.

Ферари не са печелили отличието при конструкторите от 2008 насам. Миналата година те завършиха на второ място с 235 точки зад Мерцедес. Уебър е на мнение, че тандемът Фетел-Леклер ще успее да осигури необходимите резултати за отбора.

"Шарл Леклер и Себастиан Фетел ще отбелязват редовно точки. За шампионата при конструкторите Ферари ще успеят, но при пилотите Люис ще запази своето превъзходство."

"За Верстапен няма какво повече да говорим, той вече е утвърдено име и е под пара. Чакам с голям интерес Хамилтън да настигне седемте титли на Шумахер, като ще трябва да се пребори с Верстапен и Леклер".

