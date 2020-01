Волф ще се опита да спре Хамилтън от напускане

Шефът на Мерцедес Тото Волф иска доминацията на Мерцедес да продължи и през 2020. Така той ще може да убеди Люис Хамилтън да подпише нов договор с тима. Контрактът на шесткратния световен шампион изтича в края на годината и вече се въртят упорити слухове за трансфер във Ферари.

"Каквото и да правим в бъдеще, първият разговор ще бъде с Люис и Валтери. Винаги сме процедирали така" заяви Волф. "Същевременно трябва да приемем, че пилотите имат собствени цели. По правило най-добрите пилоти винаги ще искат да бъдат в най-добрата кола. Това зависи от нас. Докато можем да предложим на Люис най-добрия възможен пакет, той няма да прехвърли интереса си другаде".

"Естествено, ние си оставаме привлекателни вероятно за всички други топ пилоти във Формула 1. Това ще бъде основната ни задача в следващите шест месеца".

Toto Wolff aims to stop Lewis Hamilton becoming "interested elsewhere" https://t.co/yvNbfR8Ugd via @GPblog.com