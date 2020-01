По-полека с новите отбори, призовава Волф

Шефът на Мерцедес Тото Волф призовава Формула 1 да обмисля внимателно дали да приема нови участници на стартовата решетка. Според него е най-важно търговските правила да започнат да работят по най-добрия начин за сегашните отбори и компании.

Във Ф1 участват 10 тима, откакто през 2016 Манор приключиха своята дейност. Твърди се, обаче, че има интерес към влизане в най-престижния шампионат от поне двама нови участници.

"Свидетели сме, че спортът се разраства" сподели Волф. "Като се видят цифрите от аудиторията на традиционната телевизия, дигиталното пространство и спонсорските сделки – ние растем. Ще се формират определени показатели, които следва да бъдат покрити, когато някой иска да се присъедини към Ф1 – нужна е някакво определено равнище на дадения франчайз. Също така напускането на Ф1 ще се окаже лошо решение от комерсиална гледна точка".

"Трябва ли да се оглеждаме за нови отбори? Ако има интерес към присъединяване, който почива на солидна основа – големи марки – защо да не го дискутираме? Но аз съм на мнение, че всичките десет отбора трябва да сме горди, че сме част от престижна и ограничена стартова решетка. Трябва да сме внимателни и концентрирани върху възможностите, които се откриват занапред и да се постараем да осигурим добър бизнес за всички ни".

