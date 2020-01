Ред Бул отписаха Ферари от борбата за титлата през 2020

Д-р Хелмут Марко е на мнение, че битката за шампионат 2020 ще бъде между Ред Бул и Мерцедес, докато Ферари са загубили своето преимущество. Очакванията във Ф1 са спорът да е между трите топ отбора, но съветникът на Ред Бул не е съгласен, базирайки оценката си на спада в представянето на Скудерията в края на 2019.

"Нашият опонент ще бъде Мерцедес, най-вече Люис Хамилтън" отсече Марко. "Трябва да призная, че той кара почти перфектно и в момента е най-добрият пилот във Ф1 като завършен, цялостен пакет. Но след него се нарежда Макс Верстапен".

Марко подчерта, че в последната третина от миналия сезон Ред Бул са били по-бързи от Ферари. Според него това се дължало до голяма степен на факта, че двигателят им към края не бил вече толкова силен.

"Хонда са почти наравно с Мерцедес, само малко им липсва в квалификациите. Аз съм убеден, че Хонда ще поправят и тази малка подробност, а след това от нас зависи да построим кола, която още от старта да се бори за титлата. До момента тя изглежда добре, защото ще сме готови този път много по-рано от когато и да било".

