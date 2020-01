Верстапен остава в Ред Бул до 2023

Ред Бул официално обявиха, че Макс Верстапен остава в отбора поне до 2023. Холандецът е много щастлив и вярва, че с подкрепата на Хонда тимът ще има успех. Именно това е повлияло на неговото решение да остане. Договорът е многогодишен.

"Наистина съм много щастлив да продължа партньорството си с тима" коментира Верстапен пред официалния сайт на Ф1. "Ред Бул повярваха в мен и ми дадоха възможността да започна във Формула 1, за което винаги ще им бъда благодарен".

"Присъединяването на Хонда и прогресът, който отбелязахме в последните 12 месеца ме мотивираха още повече, и ми вдъхнаха увереност, че можем да победим заедно. Уважавам начина, по който Ред Бул и Хонда работят заедно; и от двете страни всички правят каквото могат, в името на успеха".

"Искам да победя с Ред Бул и нашата естествена цел е да се борим заедно за световния шампионат".

"Това са фантастични новини за отбора" коментира и шефът на Ред Бул Кристиан Хорнер. "Макс доказа колко е ценен за тима, вярва в нашето партньорство с Хонда, и с това, което постигнахме и можем да постигнем, така че сме изключително удовлетворени да продължим работа заедно".

Pushing to the MAX to 2023 @Max33Verstappen signs an extended multi-year deal with the Team! #YesBoys