Ф1 през 2021: Стани да седна!

Даниел Рикардо предполага, че през 2021 стартовата решетка във Ф1 ще изглежда доста различно от сега. Пилотът на Рено има договор до края на тази година и освен ако тимът не подобри драстично представянето си, той ще си търси място в по-бърза кола.

"Не съм поемал ангажимент за по-дълго от края на 2020" заяви Рикардо. "Това, че не съм го направил все още, не е умишлено, просто още не сме имали разговори за по-нататък. Още е рано".

"Ще се радвам най-много, ако през 2020 всичко потръгне, и аз остана – това е най-лесният и най-щастливият сценарий. Това искам най-много."

Стана ясно, че Макс Верстапен остава в Ред Бул следващите четири години, мястото на Леклер във Ферари също е сигурно, но останалите силни играчи са без договори след края на годината. Рикардо е на мнение, че догодина стартовата решетка ще бъде доста разместена.

"Както изглежда засега, 2021 ще бъде "стани да седна", така да се каже. Смятам, че Ф1 ще претърпи голямо разтърсване".

