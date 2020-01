Верстапен става третият най-добре платен пилот

Макс Верстапен удължи своя договор с Ред Бул до 2023 и както се предполагаше, финансовите условия са още по-добри. Това беше потвърдено от Хелмут Марко, а годишната заплата на холандеца става 14 млн. евро. От думите на съветника на Биковете става ясно, че всъщност Марко е настоявал за по-скорошното уреждане на контракта с Верстапен.

Мерцедес ще направят всичко възможно да задържат Хамилтън, но се говореше, че ако той все пак напусне тима, Сребърните стрели биха се насочили първо към Верстапен. Ето защо, Хелмут Марко не е искал да рискува, и е настоявал за скорошна сделка. През 2020 единствено Хамилтън и Фетел ще заработват повече от Макс.

"Прекарах празниците в оформяне на договора" заяви Марко пред Ауто Билд. "Бях много притеснен да не изпуснем Макс в Мерцедес през 2021. Новият договор не е евтин. Но нямах усещането, че играя покер".

How Mercedes played their part in Max Verstappen contract extensionhttps://t.co/Jq7opqXSuh