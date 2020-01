Мерцедес бяха разгадани твърде бавно от конкурентите

Техническият директор на Формула 1 Пат Саймъндс е на мнение, доминацията на Мерцедес продължи дълго, тъй като конкурентите твърде бавно ги разгадаха. Саймъндс е фигура със солидна история в спорта – работил е в Бенетон, Рено, Уилямс, а от известно време е в ръководството на Ф1.

"Не очаквах да отнеме толкова много години на конкуренцията да разгадае Мерцедес. За щастие това вече се случи, а ако вярваме на Мерцедес – според тях Ферари имат по-добрата кола" отбеляза Саймъндс.

"По отношение на двигателя не е изненада, че Мерцедес имаха такова превъзходство. Те имат страхотна инфраструктура в Бриксуърт с огромен брой добри специалисти, водени от Анди Кауъл. Впечатляващо е".

"Ако тази година има доминиращ отбор, останалите по-бързо ще се концентрират върху колата за 2021. Тимовете от долната половина на решетката ще започнат по-рано да инвестират в болида за по-следващия сезон. Така че със сигурност очаквам от 2021 нататък да стане много вълнуващо".

