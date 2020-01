Бившият спонсор на Уилямс се насочи към Макларън

Затъването на легендарния тим Уилямс вече става и все по-унизително: вторият основен спонсор на отбора реши да прекрати партньорството и се премести при тръгналия подем Макларън. Компанията Unilever, която рекламираше своята марка Rexona върху болида на Уилямс, е решила да се пренасочи към другия изтъкнат британски отбор. Макларън, обаче, е в подем, за разлика от агонизиращия тим, основан от сър Франк Уилямс.

В официалното изявление се посочва, че "иновациите са в сърцето на Макларън". "Unilever и Макларън вярват, че великите пробиви в откритията се раждат тогава, когато мащабните умове и комплексните умения се обединят в силен дух на предизвикателства".

Генералният директор на Макларън Зак Браун заяви: "Макларън и Unilever са две организации със световна слава в иновациите, вдъхновяването и откривателството в технологичната индустрия. Това партньорство ще позволи да се обменя опит между две компании, които осъществяват стабилен напредък в сферите и на двата бизнеса".

Long-time Williams sponsor Unilever has departed the Grove-based outfit and initiated a technical partnership with @McLarenF1. https://t.co/Lxq5QRow6B