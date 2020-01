Пирели: Ф1 няма да стане по-бавна от Ф2

Рейсинг Пойнт е един от отборите във Ф1, които се притесняват, че през 2021 най-престижният моторспорт шампионат ще стане по-бавен от Ф2. Догодина влизат в сила новите правила, които са направени с основната цел да се постигне по-зрелищна борба гума до гума, както и повече изпреварвания.

Шефът на Рейсинг Пойнт Отмар Шафнауер изрази личната си загриженост: "Притеснявам се, че болидите стават по-тежки, притискането се намалява, така че ще бъдем 5, 6 или 7 секунди по-бавни от сега".

Шефът на Пирели Марио Изола, обаче, разсея тези страхове: "Правилата не са измислени с цел колите във Ф1 да станат по-бързи. Такава цел имаше през 2017, а за 2021 идеята е друга. Стремежът е болидите да бъдат по-състезателни, да има повече изпреварвания, повече екшън на пистата, както и по-малко притискане, когато една кола следва друга".

"Вероятно колите ще бъдат по-бавни, но става дума за 2-3 секунди. Със сигурност няма да са по-бавни от Ф2. Ако през 2021 болидите са леко по-бавни, но пък имаме много по-добро шоу, на кой му пука?"

