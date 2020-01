Окон на проби за седалката в Рено (видео)

Естебан Окон се присъедини към отбора на Рено, след като прекара 2019 извън стартовата решетка като резервен пилот на Мерцедес. Французинът замени във френския тим Нико Хюлкенберг, който изпадна в немилост.

Окон има две години и половина опит във Ф1, като пътят му започна в несъществуващия вече отбор на Манор през 2016, а след това се премести във Форс Индия. Естебан направи своя дебют за Рено още на тестовете в Абу Даби след края на сезон 2019.

В Туитър беше публикувано видео от пробите за седалката му в кокпита на Рено.

So what is it really like when a driver joins Renault F1 Team? @OconEsteban, take us through it! Step 1... Getting fitted. #RSspirit pic.twitter.com/36K6Zi1pm3