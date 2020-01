През 2020 ще се ползват гумите от 2019

Предстоящият сезон във Формула 1 ще се проведе с почти същите регулации както миналата година. Верни на традицията, Пирели искаха да представят нови смеси за 2020, но отборите гласуваха да продължат да използват гумите от 2019.

Те бяха тествани за първи път по време на петъчната тренировка за Гран при на САЩ, а отзивите бяха предимно негативни. Смесите на Пирели бяха подложени на още един тест – в Абу Даби след края на сезона, но отборите така и не ги одобриха. В крайна сметка тимовете решиха да няма промяна.

Шефът на Пирели Марио Изола обясни, че предложените гуми за 2020 са се появили късно през сезона и това е била една от причините да не бъдат одобрени. Те са носели промяна в притискането, а тимовете не са искали да променят колите, защото и без друго през 2021 се задават драстични промени.

Изола предупреди, обаче, че смесите от 2019 все пак може да бъдат преработени, тъй като те са проектирани за определена скорост, а тимовете към края на сезона са успели да подобрят представянето на своите болиди. Това може би ще бъде добра новина за зрителите, тъй като изненадите в представянето на гумите обикновено вещаят по-интересни състезания.

