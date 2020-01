Макларън обявиха дата за премиера на новия болид

Отборът на Макларън Ф1 обяви официално дата за премиера на новия болид. Представянето на MCL35 ще се състои на 13 февруари в Технологичния център на компанията. Британският тим е третият, който резервира дата преди сезон 2020: първи бяха Ферари, които ще покажат колата си два дни по-рано, а след Макларън е ред на Алфа Таури (бившия Торо Росо), които са запазили 14 февруари.

Ландо Норис засне промо видео за ютуб в Технологичния център, като уж случайно записал среща. Пак "случайно" се разбира кога ще бъде премиерата на колата, а по-късно Макларън официално потвърдиха информацията, "заради неговата неволна грешка"…

2020 ще бъде последна в отношенията между Макларън и Рено. От 2021 британският тим се връща към партньорство с Мерцедес. Друга новост за този сезон е привличането на спонсора Unilever от Уилямс. Компанията рекламираше бранда Rexona върху болидите от Гроув няколко години.

