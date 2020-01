Колата на Хаас премина краш тестовете

Ромен Грожан сподели, че се надява ва много по-добър сезон с Хаас тази година. Американският тим завърши на пета позиция през 2018, след което последва доста по-слаб сезон през 2019, когато успяха да победят единствено Уилямс.

"В началото на годината обвинявахме най-вече гумите" каза Грожан пред френски сайт. "Оказа се, обаче, че за съжаление не са само гумите. Колата имаше фундаментални проблеми. Бих казал дори, че гумите ги бяхме разгадали добре и ги използвахме максимално. Но колата не беше добра".

Стана ясно, че новият болид вече е преминал краш тестовете на ФИА. Според друг източник, болидът ще бъде представен на 19 февруари в първия ден на зимните тестове. "Движим се по график за Барселона. Както всяка година ще натиснем максимално, а към момента нямаме някакви особени притеснения".

The Haas F1 team is 'on schedule' for 2020 after passing the FIA crash tests. #F1 https://t.co/jWYuCPF2Je