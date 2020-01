Алонсо обмисля завръщането си по-сериозно

Фернандо Алонсо призна, че обмисля по-сериозно завръщането си във Ф1 през 2021. Двукратният световен шампион напусна в края на 2018 след напразни усилия с Макларън и се впусна да преследва "Троен шлем". Испанецът вече има победи в Гран при на Монако и 24 часа на Льо Ман, остава му да запише успех в Инди 500.

"Трябва да завърша Дакар, после 500-те мили, а след това през лятото трябва да взема решение" обобщи Алонсо. "Имам идея да се завърна във Ф1. През лятото ще обмисля следващите три години от кариерата ми, но се чувствам на първо място като пилот от Ф1 – това е, което искам, и което правя най-добре".

"Формула 1 е премиум категорията на моторните спортове, харесвам я най-много, но тя носи и своите недостатъци. Ф1 изисква пълно посвещаване; отдал съм вече 18 години от живота си и трябва да преосмисля дали искам да се завърна за 2-3 години или не. Трябва да преценя дали има свободни и заинтересовани отбори".

Fernando Alonso may block Lewis Hamilton's move to Ferrari as verdict on F1 return dropped #F1 https://t.co/6SVtMoxhKo pic.twitter.com/41yzo3oygs