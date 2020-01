Макларън се подобрили, защото се отказали от политиката

През 2019 за първи път от доста време насам отборът на Макларън отбеляза подем и успешен сезон. Напредъкът беше усетен във всеки един отдел, тимът записа четвърто място в шампионата при конструкторите, а Карлос Сайнц се класира шести при пилотите. Според генералния директор Зак Браун подобрението се дължи на факта, че са махнали политиката от структурата на тима.

"Когато имаш липса на ръководене и посока, нещата лесно стават политически. Така че ние махнахме това от нашата организация и в резултат се появи по-добра кола. Имаме Джеймс Кий, Андреа Стела също се присъедини. Но въпросът не е само в идването на нови хора – те трябва да се ползват с пълни правомощия и пределно ясни изисквания какво се очаква от тях. Ето това вече е посока на ръководене".

"Освен това имаме двама много добри и много бързи пилоти, които работят наистина добре заедно. Всички тези фактори, както и редица други, успяха да се подредят, така че да се получи силен и правилен момент. Формула 1 е игра на правилния момент. Сега просто трябва да продължим да градим на тази основа".

