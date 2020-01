Хамилтън е пред удължаване с Мерцедес за още 2 години

Люис Хамилтън се намира в напреднал етап от подписването на нов двугодишен договор с Мерцедес. Това твърди италианският вестник Гадзето дело Спорт. Сегашният контракт на шесткратния световен шампион изтича в края на годината и това породи многобройни спекулации, че британецът ще се прехвърли във Ферари.

Скудерията, обаче, официално удължи договора на младия талант Шарл Леклер за още няколко години. Това обстоятелство изглежда отряза пътя на Хамилтън към червения тим, тъй като нито той, нито Ферари биха искали екип от двама лидери. При това положение за Люис остава единственият логичен вариант да остане още там, където постигна най-големите си успехи.

"Люис Хамилтън е в дискусии за продължаване на договора му" пише италианският вестник. "Преговорите, които ще удължат престоя му до 2022, са в напреднал етап, а сумата е от порядъка на 45 млн. евро годишно плюс бонуси".

Lewis Hamilton is reportedly in the 'advanced stages' of agreeing a two-year contract extension with Mercedes.https://t.co/S3eC7wa0Bx #F1 pic.twitter.com/xDXLLnRH88