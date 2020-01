Зандвоорт е писта за смели пилоти

През 2020 в календара на Формула 1 се завръща Гран при на Нидерландия, което ще се провежда на обновената писта в Зандвоорт. Конструкторът Ярно Зафели заяви, че новостите по трасето ще подпомогнат смелите пилоти. По трасето са направени промени, които отборите няма да могат да репродуцират в симулаторите.

"Отборите разполагат с основните данни, но те нямат цялата писта. Засега ще запазим тази информация само за себе си" каза Зафели пред пресата в Нидерландия. "Правим това, защото не искаме да им даваме време за симулации. Така ще има елемент на изненада".

"Много хора са скептично настроени. Смята се, че това е писта, на която не може да се изпреварва. Точно затова ни извикаха и нас – да променим нещата." Зафели е начело на компанията Дромо, която е реновирала легендарни писти като "Силвърстоун" и "Имола", но той твърди, че "Зандвоорт" е било истинско предизвикателство за него и екипа му.

Зандвоорт се завръща във Ф1 след 35 години отсъствие. В периода 1948 – 1985 с известни прекъсвания са се провели 34 гран при. Първата победа е на сметката на Джим Кларк, а последната – на Ники Лауда. Завръщането на Ф1 в Нидерландия, както и скъпите ремонти и подобрения по пистата, се дължат на огромната популярност на Макс Верстапен в родината.

Circuit constructor Jarno Zaffelli talks about the challenges of upgrading an iconic facility such as Zandvoort, which returns to the F1 calendar this year after a 35-year absence.https://t.co/3Phtkn61b1