Снимки на Шумахер в дома му се продават за 1 млн.

Снимки на Михаел Шумахер, на които се вижда как той лежи в легло в своя дом в Женева, се продават за 1 млн. паунда. Това твърди английският вестник Мирър. Човешката жажда за сензации и пари очевидно е по-силна от уважението към личността на седемкратния световен шампион във Ф1.

След претърпения тежък ски инцидент през 2013 Шумахер се възстановява скрит от публиката под строгото наблюдение на неговото семейство. През тези години автентичната информация е доста оскъдна, а не са били публикувани и никакви кадри след съдбовната случка. Според английския вестник въпросните снимки са били откраднати от дома на легендата, за което съпругата на Шумахер Корина е докладвала в полицията.

Ghoulish photos of Michael Schumacher inside his home touted for £1millionhttps://t.co/i7lyFDDT0m pic.twitter.com/igdQOBVNJF