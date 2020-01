Поне 5-6 други пилоти щяха също да спечелят с Мерцедес през 2019

С печелившата кола на Мерцедес поне 5-6 други пилоти можеха да спечелят титлата през 2019. Такова е мнението на Флавио Бриаторе, споделено пред италианската преса.

"Мерцедес е непобедим боен кораб. Поне пет или шест други пилоти – в това число и Алонсо – щяха да спечелят титлата с техния болид за 2019. Разбира се, не отричам качествата на Хамилтън, защото човек все пак трябва да победи и съотборника си, за да стане шампион".

Бриаторе коментира и потенциално взривоопасния тандем Леклер-Фетел във Ферари: "Вярно е, че двамата са на равни начала, но след пет състезания Ферари ще трябва ад решат на кого от тях ще заложат".

В края на интервюто Флавио разказа, че на два пъти в неговата кариера е имал разговори за преминаване в Скудерията. "Първият път беше между 1994-1995. Имах сериозни разговори с Умберто Аниели, само че бях прекалено зает в Бенетон, където имах и дял в отбора. Вторият път беше по-скоро – говорих с Лука ди Монтедземоло, когато беше президент на Ферари, но не постигнахме споразумение".

