В Ред Бул вече няма място за бивши юноши

Съветникът на Ред Бул Хелмут Марко отхвърли възможността в отборите им да се завръщат бивши юноши. Биковете от край време са известни с практиката си да налагат пилоти от собствената си школа, като първо ги пускат в Торо Росо (който вече се казва Алфа Таури).

В последните години, обаче, изглежда има недостиг на нови таланти, които да получат повишението. През 2018 Ред Бул върна обратно Брендън Хартли, от когото се бяха отказали през 2010. Даниил Квят пък беше повикан през 2019, след като го уволниха през 2017.

Представителите на юношеската школа на Ред Бул Себастиан Буеми и Жан Ерик Верн постигнаха успех във Формула Е, но Марко не вижда възможност за тях да се върнат във Ф1.

"Темата е приключена. Те постигнаха успехи в други категории. Ако Жан-Ерик Верн спечели Формула Е, това са съвсем различни изисквания от тези, които имаме във Ф1. Ако се върне, той ще е като новобранец – ще му трябва зял сезон да свикне с гумите на Пирели. Така че това е минало".

Марко обясни още, че вече не могат да си позволят да подкрепят някого само защото изглежда много обещаващ. "Решихме, че трябва поне да имат потенциала да спечелят състезание. По тази причина критериите станаха много по-сурови".

