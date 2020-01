Проблемите за Ферари са по-лоши от очакваното

Нови слухове за задълбочаване на проблемите с колата на Ферари се появиха в немската преса. Преди седмица се заговори, че болидът с кодово име "671" показва слаби резултати във въздушния тунел. Сега Ауто Билд излезе с информация, че данните в Маранело са дори по-лоши от първоначалните оценки.

Говори се, че италианците са заимствали дизайнерското решение на Ред Бул за нисък наклон на предното крило, с цел генериране на повече притискане. При първите тестове данните били разочароващи, а сега са се появили дори съмнения, че самото шаси е проблематично.

Бившият дизайнер на Джордан Гари Андерсън обяснява пред вестника, че наклоненото напред шаси може да създаде сериозни главоболия, ако не е проектирано правилно. "Да имаш шаси под ъгъл ти помага по няколко направления" обясни той. "Само че, едно нещо да сбъркаш – и става верижна реакция, която започва с въздушния поток под предното крило. Ако се случи подобно нещо – оказваш се в много трудна за решаване ситуация".

Ако слуховете са верни, Ферари разполагат с доста малко време до 11 февруари, за когато е обявена премиерата на новия болид.

