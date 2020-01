Ще плащам на Кими да не си тръгва, шегува се Хамилтън

Люис Хамилтън се пошегува, че трябва да започне да плаща на Кими Райконен, за да не си тръгва от Формула 1, и да продължи да бъде най-възрастен на стартовата решетка. Финландецът е на 40 години, а след като Роберт Кубица си тръгна, вторият по възраст е именно шесткратният световен шампион.

"Трябва да почна да плащам на Кими, за да не съм най-стар! За щастие той смята да продължава".

"Въобще не се чувствам стар. Чувствам се по-млад от всякога. В много добра форма съм, най-добрата изобщо. С опита, който вече съм натрупал, всичко изглежда много по-добре. Всичко опира до това да влагаш сто процента от енергията си всеки уикенд".

