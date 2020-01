Рено: Хонда са стъпка назад след останалите

Шефът на отдела за двигателите в Рено Реми Тафен твърди, че Хонда са една стъпка зад останалите производители във Ф1. Според него, двигателят на Рено е по-мощен от този на Мерцедес.

"По отношение на представянето на двигателя, ние сме в оспорвана битка с Мерцедес и Ферари. Мерцедес малко изостават от нас, Ферари са леко напред. Хонда са една стъпка назад".

Тафен все пак уточнява, че става дума за доста малки разлики. Вече няма големи контрасти между отделните марки двигатели, както се е случвало в по-ранните години от развитието на технологията.

"Днес вече няма разлики от по 50 киловата. Ферари, Мерцедес и ние сме в рамките на 5-10 киловата. Хонда са някъде 15-20 назад.

