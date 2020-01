Застой в преговорите на Хамилтън с Мерцедес

Преговорите за удължаване на договора на Люис Хамилтън с Мерцедес може би за в застой, твърди италианската преса. Този месец първоначално се говореше, че предоговарянето върви "по мед и масло", но сега Кориере дело Спорт излиза с информация, че шесткратният световен шампион е завишил исканията си: според вестника, британецът иска както повече пари, така и по-дълъг срок – до 2025.

От гледна точка на пилота, изискванията му имат основание – той иска да продължи да се състезава, само че единствената му смислена промяна би била по посока на Ферари, където, обаче, няма място. Така че Хамилтън иска да си гарантира по-дълго време сигурност в доминиращия тим на Мерцедес, а и по-висока заплата (което едва ли някой може да каже, че е неоснователно…).

От гледна точка на Мерцедес, обаче, нещата са по-сложни. С навлизането на електромобилите, затягането на екологичните норми и стагнацията на пазара, компанията майка изпитва трудности. Генералният директор на Даймлер Ола Калениус има задачата да икономиса 1.4 милиарда евро до 2022. Той има желание да остане във Ф1, въпреки че акционерите настояват за ограничаване на разходите.

Дори Мерцедес да се съгласят да плащат повече пари на Хамилтън (той досега е техният "златен кон"), самото оставане на тима във Ф1 може да се окаже под въпрос. Ако компанията се изтегли, тогава Макларън отново ще стане нейния "заводския отбор", а за Люис няма да има място. Колкото и да е велик, все пак възрастта му напредва, а Карлос Сайнц и Ландо Норис са хем млади, хем обещаващи, хем… доста по-"евтини".

