Верстапен бил пет години напред в развитието си

Съветникът на Ред Бул д-р Хелмут Марко сподели, че Макс Верстапен бил три до пет години по-напред в умственото си развитие, когато го срещнал за първи път на 15. Днес холандецът е само на 22, но вече има пет пълни сезона във Ф1; започна през 2015 в Торо Росо, получи повишение в Ред Бул през 2016 и спечели първото си състезание в Испания. Наскоро Верстапен, който има общо седем победи и два полпозишъна, преподписа с отбора си до края на 2023.

"Той беше петнайсетгодишен по това време" каза Марко, описвайки първата им среща. "Обикновено разговарям двайсетина минути с даден пилот, за да го опозная и да си съставя мнение, но с Макс прекарах час и половина. Той беше млад на външен вид, но ментално – три до пет години по-зрял".

"Когато някой е на 15 и е бил само една година в категория за Ф1, да го дръпнеш нагоре е смела стъпка и също така сериозен риск. Само че аз видях колко е зрял и колко много е научил в картинга, както и с какво себеотдаване се отнася към състезанията".

