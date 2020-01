2021 е идеален момент за Макларън да се върне към Мерцедес

Генералният директор на Макларън Зак Браун е на мнение, че 2021 е идеалното време за Макларън да се върне към двигателите на Мерцедес. Предвид огромните промени, които ще бъдат направени тогава, едва ли има по-подходящ момент за нова смяна. Английският тим се разведе с немската компания в края на 2014, като една от причините беше навлизането на Мерцедес със свой собствен "заводски тим".

Макларън изкараха три много тежки години с Хонда и две с Рено, като едва през 2019 започнаха да излизат от дълбоката криза. В последния сезон те завършиха на четвърто място при конструкторите, а Карлос Сайнц записа първи подиум от Бразилия 2014 насам.

"Всички ще сме на едно магаре, в смисъл, че 2021 ще бъде година на големи промени, и всички ще започнем от нулата" обясни Браун. "Това е една от причините, които ни накараха да вземем рано това решение, и да имаме колкото се може повече време. Според мен 2021 ще бъде вълнуваща година за Ф1 и за феновете, защото някои ще се ориентират бързо, други ще сбъркат".

