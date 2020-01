Ето как изглежда полуготовото трасе във Виетнам (видео)

В мрежата се появи видео, показващо недовършената още писта във виетнамската столица Ханой. Гран при на Виетнам е едното нововъведение в тазгодишния календар на Формула 1. Надпреварата ще се проведе на 5 април – след малко повече от два месеца.

На кадрите, заснети с дрон, трасето изглежда далече от завършване. Не е ясно, обаче, кога точно е било заснето видеото. То е на виетнамски (предполагаме), така че ако не го разбирате (също като нас) спокойно можете да го гледате и без звук… Кадрите от дрона започват след 0:30.

Update: How the Vietnam Grand Prix track is shaping up 2 months ahead of debut https://t.co/s0hyXR5Lbo