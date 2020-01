Пат Фрай започва в Рено от следващата седмица

Рено потвърдиха официално, че новият технически директор Пат Фрай ще заеме поста си следващата седмица. През ноември миналата година беше обявено, че 55-годишният специалист ще започне работа във френския тим, но не беше уточнена начална дата. Сега става ясно, че Фрай ще стартира от 5-и февруари, така че ще може да бъде налице за премиерата на новия болид на 12-и февруари.

Англичанинът изкара няколко месеца в Макларън, временно замествайки Джеймс Кий – той, от своя страна, трябваше да изчака ограничителен период, след като напусна Торо Росо. Фрай се раздели с Макларън през юли, след което и той е трябвало да изчака определено време, преди да може да започне работа в конкурентния отбор на Рено.

Кариерата на Фрай започва през 1987 в отбора на Бенетон, който е базиран в Енстоун (където е и днешният тим на Рено), така че за него това е своеобразно завръщане.

Pat Fry gets green light to take up Renault role next week #F1 https://t.co/gCtRgCUucr pic.twitter.com/k5ln7PfmkF