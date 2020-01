Хамилтън има слабости, които никой не ползва

Според Фернандо Алонсо Люис Хамилтън е вдигнал нивото си през последните две години, но все още има слабости, от които никой не се възползва. Испанецът напусна Ф1 в края на 2018, но се надява на евентуално завръщане през 2021, когато с удоволствие "би тествал" Хамилтън.

"Направил е крачка напред – станал е по-конкурентоспособен, по-подготвен" коментира Алонсо за Хамилтън. "Все още има някои слабости, които си остават незасегнати – никой не ги използва".

Фернандо подчерта, че Люис не е бил изпитван в моменти на екстремно натоварване в последните няколко сезона.

"Той качи нивото през последните две години, особено през 2019, когато колата му не беше така доминираща, както преди. Ако не бие, винаги е много близо – не 20 секунди назад, както се случва с Валтери. В уикенд, когато колата е по-слаба, Ботас е пети или шести, на минута изоставане, но Люис не е".

"Ако анализираме сезоните на Люис, винаги има сходна тенденция. Започва годината бавно, само че никой не се възползва от това. Ще бъде хубаво да се състезавам в него в равностойна битка".

