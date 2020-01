Вече две състезания от предстоящия сезон са под въпрос

Календарът на Ф1 за 2020 включва рекордните 22 старта, но ето че вече има съмнения около провеждането на два от тях. Първо стана ясно, че заради епидемията от новия корона вирус всички моторни надпревари са отменени в цял Китай до април; ако карантината и предпазните мерки бъдат удължени, може да пропадне състезанието, обявено за 19 април.

Сега става ясно, че ръководството на Ф1 води комуникация с организаторите на Гран при на Австралия за кризата с тежките и опустошителни горски пожари на континента. Специално внимание се отделя на качеството на въздуха в района на Мелбърн, тъй като това би имало пряко отношение към провеждането на първото състезание за сезона.

Надпреварата в Австралия се провежда на пистата "Албърт парк" без прекъсване от 1996 насам. Състезанието винаги е първо за всеки сезон, с изключение на 2006 и 2010.

Formula 1: Two races on 2020 schedule in jeopardy? - Beyond the Flag https://t.co/hy8eZdr4kJ #f1 #formula1 pic.twitter.com/LY5ntV2o92