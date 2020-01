Уилямс с нови попълнения в техническия екип

Отборът на Уилямс обяви две нови силни попълнения в своя технически екип. Дейвид Уорнър става главен дизайнер, а Джонатан Картър ще бъде негов заместник. И двамата специалисти имат дългогодишен опит във Ф1. Уорнър е прекарал по-голямата част от кариерата си в Ред Бул (още от 2003, когато тимът беше Ягуар), докато Картър е в Макларън от 2002.

В официалното съобщение се посочва, че новата двойка дизайнери ще заемат своите роли "в близко бъдеще", което означава, че назначението им няма да е незабавно. Клер Уилямс изрази задоволство, че двама толкова опитни специалисти се присъединяват към отбора.

Със сигурност за Уилямс най-важното ще бъде да започнат сезона по правилен начин. През 2019 те пропуснаха ценно време в Барселона, тъй като болидът не беше готов по график. Тази година това не би трябвало да се повтори.

ROKiT Williams Racing is delighted to announce two new appointments that will strengthen our technical team.



