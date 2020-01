Бъдещето на Мерцедес Ф1 ще се реши след 14 дни

Люис Хамилтън може да се окаже без отбор след края на годината, ако компанията майка на Мерцедес реши да прекрати участие във Формула 1. Тимът от Бракли има договор до края на 2020, а след две седмици ще бъде взето решение дали той да бъде продължен.

От една страна Мерцедес са свръх успешни във Ф1, като през последните шест години спечелиха всички шампионати както при пилотите, така и при конструкторите. От друга страна, те едва ли има какво повече да доказват и да постигнат (както беше намекнал веднъж Тото Волф), а пък компанията и без друго трябва да намалява разходите.

Тази неяснота ще е най-неприятна за Люис Хамилтън, който за момента няма как да получи нито удължаване на договора, нито увеличение на парите. Разбира се, Мерцедес ще продължи да произвежда двигатели, дори да няма собствен отбор – както го прави още от 1994. Те имат договор за доставка с Макларън, а може да се появят и още клиенти.

Има интересни слухове, че Тото Волф е в контакт с Лорънс Строл – собственик на Рейсинг Пойнт и баща на Ланс Строл. Имаше предположения, че е възможно милиардерът да купи дял в Астън Мартин и Рейсинг Пойнт да се ребрандира. Сега се зароди и спекулацията, че Астън Мартин може да купи отбора на Мерцедес, заедно с Тото Волф.

При всички положения, в следващите две седмици са възможни всякакви нови слухове.

