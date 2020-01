Чуйте и двигателя на Ферари

Надуйте звука, фенове на Ферари! Италианският тим публикува кратък тийзър в социалните мрежи преди предстоящото представяне на болида. За радост на ушите и душите на тифозите във видеото се чува най-сетне запалването на двигателя.





Get ready to hear our 2020 car roar into life https://t.co/fcZh3qEtK1#essereFerrari #Seb5 #Charles16 pic.twitter.com/mtX3mMyC6G