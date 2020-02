Какво мрази Рикардо в професията на пилот от Ф1?

Даниел Рикардо разкри какво е единственото, което мрази в своята кариера на пилот от Формула 1: фактът, че състезателят е силно зависим от колата си. По това време миналата година австралиецът се стягаше за първия си сезон с Рено, но едва ли е очаквал, че Макларън ще изместят френския тим от четвъртото място в шампионата. Рикардо има победи с Ред Бул, но сега отново ще гледа към успеха в дългосрочен план.

"Това е може би единственото нещо, което не харесвам в тази професия. За съжаление не е като в тениса, където не може да обвиниш ракетата си, ако допуснеш грешка. Зависим си от материала. От теб зависи да се добереш да най-добрия отбор, за да получиш и най-добрия материал".

"Технологичната битка между производителите е невероятна. Вече си е чисто постижение да станеш един от 20-те пилоти, които са допуснати да се състезават във Ф1, но ти, естествено, искаш да си най-добрият и да стигнеш върха".

