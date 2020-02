Фетел опипва почвата за връщане в Ред Бул

Пилотът на Ферари Себастиан Фетел е разговарял с Хелмут Марко по време на пътуване до ски курорта Китцбюел. Това разказа самият Марко; съветникът на Ред Бул твърди, че четирикратният световен шампион е искал да опипа почвата за евентуално завръщане в родния си тим, където постигна всичките си титли.

"Себастиан искаше да усети нещата и дали може да се върне при нас през 2021" каза Марко пред Ауто Билд. "Но никой от нас не може да вземе решение в Китцбюел. Себастиан е четирикратен световен шампион и има определени финансови изисквания, само че ние сме дългосрочно обвързани с Макс Верстапен – което не съвсем евтино – така че не можем да си позволим двама скъпо платени пилоти".

"Това е положението, за съжаление. Себ трябва да дойде за много малко пари, само че ние не можем да искаме подобно нещо от него. Той е един вид трансферен капан. Ферари се посветиха на Леклер, а ние на Верстапен. Фетел може единствено да кара много добре този сезон, а аз вярвам, че той е способен, стига да има кола, която да пасва на стила му. Ако той наистина победи Леклер, Ферари ще трябва да помислят за него. А освен това той може да се поинтересува и от Мерцедес".

