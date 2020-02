Какво е общото между Хамилтън и Шумахер

Моторспорт директорът на Формула 1 Рос Браун вижда нещо много общо между легендата Михаел Шумахер и настоящият шампион Люис Хамилтън: според британеца и двамата пилоти имат способността да оставят отборите си "без думи". Сравненията между Хамилтън и Шумахер са неизбежни, тъй като Люис за момента е единственият, който има шанс да изравни или подобри всички рекорди на Михаел.

Браун е човекът, вървял рамо до рамо с именития немски пилот по време на най-славните години на Ферари, така че неговото мнение има сериозна тежест: "И двамата са изключително талантливи в това, което постигат в колата, и постигат онези моменти, в които успяват да сътворят от нищо нещо".

"Някои от квалификационните обиколки на Люис оставят отбора без думи. Михаел беше същият, просто понякога се появяват пилоти, които могат да правят това."

И Хамилтън и Шумахер понякога биват обвинявани, че са постигнали големите си успехи благодарение на превъзходството на техните болиди. Никой не отрича, обаче, водещата роля на Михаел при изграждането на доминацията на Ферари, докато Люис сякаш дойде "на готово".

"Люис заслужава всеки един шампионат, който е спечелил" заяви Браун. "Той се присъедини в правилния момент и е в пика на възможностите си. Не прави грешки и е фантастичен пилот, представянето му е извънредно добро".

