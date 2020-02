Ф1 взима мерки срещу пролуките в правилата

възможността за използване на пролуки в правилата, заяви спортният директор Рос Браун. Новата идея е да се даде възможност за промяна на правилата без да е необходим пълен консенсус между отборите, както е сега. Вместо това тимовете, Ф1 и ФИА ще получат по 10 гласа, а за промяна от следващия сезон ще са необходими 25 от 30 гласа; за незабавна промяна пък ще трябват 28.

"Ако някой отбор използва пролука в правилата, ще можем да го спрем още на следващото състезание, докато сега това е невъзможно" каза Браун. Той даде пример с двойния дифузьор, който беше внедрен от неговия собствен едноименен отбор през 2009: "На практика три отбора го използваха, така че той можеше да остане. Но при новата ни философия, ако само един тим открие и се възползва от пролука в правилата, това трябва да бъде прекратено".

Браун подчерта, че има разлика между "добра идея" и "опорочаване на принципите": "Страхотна идея има тогава, когато някой е успял да постигне нещо забележително, следвайки правилата; докато ако някой извади нещо, използвайки интерпретации и игра на думи – това е погазване на принципите".

"Казвам го с известно лицемерие – не искаме някой да спечели шампионата, благодарение на експлоатиране на пролука в правилата". Браун визира същата 2009 година, когато неговият отбор спечели първите шест старта и си гарантира шампионата, преди и други отбори да успеят да копират и пресъздадат двойния дифузьор.

