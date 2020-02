Макларън трябваше да се разделят с Хонда, за да си видят грешките

Решението на Макларън да се раздели с Хонда не се оказа грешка, а беше необходимост, за да открие тимът своите собствени проблеми. Това е мнението на Рос Браун, който тези дни успя да се произнесе по редица интересни теми.

Последното партньорство между Макларън и Хонда просъществува в периода 2015-2017 и може да се определи с една дума – агония. През 2018 британският тим премина към двигателите на Рено, но не излезе от кризата, докато японците тръгнаха във възходяща посока с Торо Росо, а през 2019 записаха първите си победи с Ред Бул.

"Хората казват, че Макларън са сбъркали с решението да се разделят с Хонда. Според мен, обаче, колкото и да е странно, те имаха нужда да го направят, за да осъзнаят какво трябва да направят с отбора".

"През цялото време обвиняваха Хонда, а сега вече са наясно, че истината е била друга. Това не е било всичко. След раздялата те са установили, че са необходими промени. Не знам как иначе щяха да се усетят, освен да сложат в болида друг двигател, с който други тимове се справят добре".

