И Алфа Ромео запалиха двигателя

Алфа Ромео е поредният тим, който публикува видео от първото запалване на двигателя на своя претендент за 2020. В краткото филмче са заложили на показването на мащабите – както на свършената работа, така и на броя хора, които са замесени в разработката на болида.

1 team. 2 cars. Hundreds of people that make it possible.



The C39 is coming... pic.twitter.com/fcyNwZpZRY