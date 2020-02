Чуйте и двигателя Хонда за първи път през 2020

2020 ще бъде шестата година на Хонда, откакто се завърна във Формула 1 като доставчик на двигатели. След три години мъки по време на партньорството с Макларън, японците намериха спокойствие в семейството на Ред Бул: първо с Торо Росо през 2018, а през 2019 вече и с титулярния тим, с който записаха първите победи.

Алфа Таури (бившите Торо Росо) пуснаха клип със звука от първото запалване на двигателя за 2020. Той е кръстен RA620H – можете да го чуете във видеото.

Who else is Fired Up for the 2020 @f1 season? #AlphaTauri #F1 pic.twitter.com/edAbpnypYG