Верстапен иска подиум във всяко състезание през 2020

Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен си е поставил за цел да продължи да се развива и да настъпва повече и повече, така че иска да бъде на подиума във всека надпревара през 2020.

"На прав път сме" заяви холандецът. "Надявам се, че ще можем да сме на подиума всяко състезание тази година. Времето ще покаже, защото в момента няма как да се прецени къде се намираме спрямо конкуренцията".

"Искам винаги да продължавам да се подобрявам. Никога не е 100% перфектно. Никога няма да имаш сезон, който е напълно перфектен, но трябва да се опитваш да си възможно най-близо до целта всеки път. Ще видим какво са направили и другите, защото те също се развиват".

Red Bull driver Max Verstappen wants to be on the podium in every race in 2020 - so that he will be battling for the world championship right to the finish!https://t.co/Ls0FEK1okJ