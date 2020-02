Ред Бул представиха своя претендент за 2020

Ред Бул стана вторият отбор във Формула 1 през 2020, който представи своя нов претендент за шампионата. Задвижваният от Хонда RB16 беше представен на пистата "Силвърстоун" в сряда сутрин, след което водещият пилот на тима Макс Верстапен подкара болида за първи обиколки.

Биковете се надяват на силен сезон, в който да могат да се борят по-категорично с Мерцедес и Ферари. Миналата година след бавно начало Ред Бул набра скорост и постигна три победи, а в края на 2019 колата им беше изключително силна.

Отборът завърши на трета позиция както при конструкторите, така и при пилотите, където Верстапен се нареди зад Хамилтън и Ботас от Мерцедес и пред Леклер и Фетел от Ферари.

Очакваме още снимки на новия болид на Ред Бул, щом бъдат официално публикувани.

