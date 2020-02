Рено показаха само снимки на болида

Премиерата на новия болид на Рено премина без да бъде показана на живо самата кола. На специалното събитие се събраха всички важни фигури в тима, а болидът R.S.20 беше показан само в няколко кадъра. На снимките се вижда специална боя, която ще бъде използвана само по време на тестовете в Барселона следващата седмица. Тогава ще видим и самия болид на живо за първи път.

Естебан Окон за първи път се представи официално в цветовете на френския отбор. "Много е вълнуващо, нямам търпение да започнем тестовете" сподели французинът. "Имахме много време за подготовка, така че се чувствам готов за предизвикателството. Чакам с нетърпение да се върна пистата – там искам да бъда, особено след цяла година отсъствие".

Даниел Рикардо от своя страна заяви, че голямото му желание за този сезон е да се впише по-добре в редиците на тима.

Шефът на Рено Сирил Абитбул посочи главната цел пред отбора през 2020: да си възвърнат увереността, след като направиха крачка назад в класирането миналата година. Той добави още: "Ще имаме три приоритета, които начертахме през ваканцията: устойчивост, бързо развитие рано през сезона и добра конверсия."

