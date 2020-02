Какво е новото в колата на Ред Бул

Ред Бул представиха в сряда сутринта RB16, след което Макс Верстапен направи първите обиколки с новия болид на пистата "Силвърстоун". Тъй като регулациите имат само леки промени за 2020, не се очаква да има големи разлики по колите, а те да бъдат по-скоро еволюция на моделите от 2019. Затова веднага прави впечатление всеки детайл, който се откроява по някакъв начин.

RB16 има необичаен нос – той е отсечен и с по-сложна структура в предната част. В миналото там имаше просто дупка, но сега се забелязват още два улея. Най-вероятно целта е въздушната струя да се насочва още по-точно и да предизвиква по-високо притискане в задната част на болида.

Малко по-назад се забелязва нещо като "рогца" – Ферари показаха подобно решение, а целта отново е да се постигне по-високо притискане, като се насочва въздух към пода на колата. Впечатление прави и задницата на RB16, която е по-тясна дори от тази на Ферари.

