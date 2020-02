Макларън представиха MCL35

Отборът на Макларън представи новия болид MCL35 на церемония в своя Технологичен център. Колата продължава да бъде в оранжево, тип папая, с някои сини орнаменти, но за първи път е с матова боя. Ред Бул, Мерцедес и Ферари също залагат на нея, тъй като освен добра визия, този вариант олекотява шасито с няколкостотин грама.

"Много ми харесва" коментира пилотът на тима Карлос Сайнц. "Новият мат придава завършек на цялата работа, която е вложена в тази кола, и изглежда страхотно". Ландо Норис се пошегува: "Аз съм дизайнерът!"

Шефът на отбора Андреас Зайдъл разказа, че предишната вечер колата е била представена на най-напред на хората от целия тим, в знак на признателност за свършената работа. "Днес е поредната стъпка от нашето пътешествие" каза Зайдъл. "Не бива да се увличаме, обаче, защото сезонът ще бъде тежък".

A new decade of racing starts here. Say hello to our 2020 @F1 contender.#MCL35 #FearlesslyForward pic.twitter.com/TlKM7zyBIs