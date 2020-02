Проблеми за Ферари заради бранда Mission Winnow

Отборът на Ферари може би отново е изправен пред проблеми заради спонсорството на Mission Winnow – бранд, свързан с тютюневия гигант Филип Морис. Откакто марката се появи върху болида на Ферари през 2018, тимът на няколко пъти беше принуден да я премахне заради строги регулации срещу рекламирането на тютюневи изделия.

След представянето на колата за 2020 се активизира италианската неправителствена организация Кодаконс, която се занимава със защита на околната среда и правата на потребителите. Кодаконс искат правителството в Италия да забрани болида SF1000, тъй като Mission Winnow според тях е индиректна реклама на цигари, както и на алтернативи на традиционното тютюнопушене.

Позицията на правителството е, че в случая с Mission Winnow действително има основание да се прави връзка с рекламирането на тютюневи изделия. Миналата година Ферари трябваше да махнат логото на родната писта "Монца". Дори властите да предприемат някакъв ход, много малко вероятно изглежда болидът "да бъде забранен", както искат от Кодаконс.

Кодаконс от своя страна имат противоречива слава. През 2017 Министерство на здравеопазването в Италия даде под съд организацията, по обвинение във всяване на паника сред обществото по повод ваксини, предполагаемо предизвикващи смъртни случаи.

